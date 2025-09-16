  • Services

Garda appeal after pedestrian killed in city collision

Published:

This article first appeared on Galway Bay FM

Gardaí are appealing for witnesses following a fatal road traffic collision which occurred on the Dublin Road at Wellpark in Galway City yesterday. 
The collision involving a bus and a female pedestrian happened at around 8.45pm.
The pedestrian, aged in her 80s, was pronounced dead at the scene.
Her body has been removed to University Hospital Galway where a post-mortem will be arranged.
There were no other injuries reported.
Garda Forensic Collision Investigators carried out an examination of the scene and the road has since been reopened.
Gardaí are appealing to anyone who may have witnessed this collision to contact them.
Any road users who may have camera footage (including dash-cam) and were traveling in the area between 8.30pm and 9pm on Monday are asked to make the footage available.
Anyone with information is asked to contact Galway Garda Station on (091) 538000, the Garda Confidential Line on 1800 666 111, or any Garda Station.

 

