4th Count City East

By

Galway City East

Number of seats: 6

Electorate: 15,370

Total poll: 7,528

Spoiled: 118

Total valid poll: 7,410

Quota: 1,059

FIRST COUNT:

Boyle, Liam LAB 183

Burke, Conor PBP 203

Cheevers, Alan FF 961

Crowe, Mike FF 755

Farrell, Mairead SF 522

Hanley, Owen SocDem 413

Hardiman, Pat Ind 65

Hillery, Claire Green 382

Larkin, Noel Ind 675

Lynch, Donal FG 216

McDonnell, Declan Ind 1,090

Nolan, Nuala Aontú 145

O’Flaherty, Terry Ind 937

O’Mahony, Neil Renua 225

Tully Michael Ind 182

Walsh John FG 456

McDonnell Elected

Hardiman eliminated

SECOND COUNT:

Distribution of Hardiman

Boyle, Liam LAB (+4) 187

Burke, Conor PBP (+4) 207

Cheevers, Alan FF (+6) 967

Crowe, Mike FF (+4) 759

Farrell Mairead SF (+7) 529

Hanley, Owen SocDem (+3) 416

Hillery, Claire Green (+3) 385

Larkin Noel Ind (+12) 687

Lynch, Donal FG (0) 216

McDonnell, Declan Ind ELECTED

Nolan, Nuala Aontú (0) 145

O’Flaherty, Terry Ind (+5) 942

O’Mahony, Neil Renua (+5) 23O

Tully Michael Ind (+2) 184

Walsh John FG (+7) 463

Non transferable: 3

Nuala Nolan eliminated

THIRD COUNT:

Distribution of Nolan

Boyle, Liam LAB (+3) 190

Burke, Conor SPBP (+4) 211

Cheevers, Alan FF (+10) 977

Crowe, Michael John (+4) 763

Farrell, Mairéad SF (+15) 544

Hanley, Owen SocDem (+1) 417

Hillery, Claire Green (+3) 388

Larkin, Noel Ind (+7) 694

Lynch, Donal FG (+2) 218

McDonnell, Declan Ind ELECTED

O’Flaherty, Terry Ind (+15) 957

O’Mahony, Neil Renua (+57) 287

Tully, Michael Ind (+5) 189

Walsh, John FG (+5) 468

Non Transferable: 14

Fourth Count:

Distribution of McDonnell’s surplus of 31

Boyle, Liam LAB (+1) 191

Burke, Conor SPBP (+1) 212

Cheevers, Alan FF (+2) 979

Crowe, Michael John (+3) 766

Farrell, Mairéad SF (+2) 546

Hanley, Owen SocDem (+1) 418

Hillery, Claire Green (+0) 388

Larkin, Noel Ind (+7) 701

Lynch, Donal FG (+1) 219

McDonnell, Declan Ind ELECTED

O’Flaherty, Terry Ind (+8) 965

O’Mahony, Neil Renua (+1) 288

Tully, Michael Ind (+1) 190

Walsh, John FG (+3) 471

Non Transferable: 0

Eliminated: Michael Tully