36 Galway winners at 2025 Oireachtas na Samhna

It was a big weekend for Galway performers at the 2025 Oireachtas na Samhna in Belfast.
Thousands attended the festival between Wednesday and Sunday, to celebrate the Irish language through the arts.
There were 36 Galway winners in the Oireachtas na Samhna Performing Art Competitions, showcasing the best of sean-nós performances in a wide range of categories.
The full list of winners is as follows:
CHILDREN
Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas A) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
Cuán Ógie Ó Flatharta, An Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
Ruadhán Cuíveach Ó Broin, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas B) (Daoine Óga)
An Dara Duais: Bonn Cré-umha
Fiach Ó Conghaile, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas C) (Daoine Óga)
An Dara Duais: Bonn Cré-umha
Páidí Ó Tuathail, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas D) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Emerson Ó Fátharta, Inis Meáin, Oileáin Árann,, Co. na Gaillimhe
Duais Speisialta: Bronnfar Corn Cuimhneacháin Sheáin Mac Niallais ar an iomaitheoir is fearr thar an iomlán sna comórtais aithriseoireachta
Emerson Ó Fátharta, Inis Meáin, Oileáin Árann,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas E) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Lúcás Ó Curraoin, Leitir Péic, An Spidéal,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 5: Scéalaíocht (Comórtas B) (Daoine Óga)
An Dara Duais: Bonn Cré-umha
Saoirse Ní Neachtain, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Comórtas 5: Scéalaíocht (Comórtas C) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Chloe Ní Chonghaile, Inis Meáin, Oileáin Árann,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 6: Agallamh Beirte (Comórtas A) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Boinn Airgid
Eimear Ní Cheallaigh & Alana Ní Iarnáin, F/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Cill Rónáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn Chré-umha
Ciara Ní Mháille & Síofra Judín Ní Fhlatharta, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 6: Agallamh Beirte (Comórtas B) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Boinn Airgid
Holly Ní Dhonnacha & Ada Ní Thuairisg, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn Chré-umha
Saorlaith Ní Dhubhghaill & Seoidín Ní Chualáin, Troscaigh Thoir, Bearna,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 6: Agallamh Beirte (Comórtas C) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Boinn Airgid
Pádraig Ó Coisdealbha & Ultán Mac Conaill, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
Comórtas 6: Agallamh Beirte (Comórtas D) (Daoine Óga)
An Dara Duais: Boinn Chré-umha
Róisín Nic Craith & Gearóid Ó Maoilchiaráin, Aird Mhóir, Cill Chiaráin,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 7: Lúibíní (Comórtas B) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Boinn Airgid
Holly Ní Dhonnacha & Ada Ní Thuairisg, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn Chré-umha
Éile Rós Ní Cheallaigh & Fiadh Anna Ní Cheallaigh, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
Comórtas 7: Lúibíní (Comórtas C) (Daoine Óga)
An Dara Duais: Boinn Chré-umha
Cuán Canny & Mártan Ó Cualáin, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas B) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Orlaith Bairéad, Leitir Caladh, Leitir Móir,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas C) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Fiadh Anna Ní Cheallaigh, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
Comórtas 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas H) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Pádraig Mac Donncha, F/ch Tuismitheoiri na Gaeltachta, Doire Fhatharta Mór, An Cheathrú Rua,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas I) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Liam Ó Ceallaigh, An Bóthar Buí, An Cheathrú Rua,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 9: An Fheadóg Stáin (Comórtas D) (Daoine Óga)
An Dara Duais: Bonn cré-umha
Ceara Nic Dhiarmada Nic Oireachtaigh, An Pháirc Bhán, Gleann na Madadh, Co. na Gaillimhe
Comórtas 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas A) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn agus Bonn Airgid
Mártan Ó Ceallaigh, Tír an Fhia, Leitir Móir,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas D) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais agus Bonn Airgid
Niamh Ní Mhaoilchiaráin, Loch Con Aortha, Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe
Comórtas 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas H) (Daoine Óga)
An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Bláithín Ní Mhainín, Cill Bhriocáin, Ros Muc, Co. na Gaillimhe
ADULTS
Comórtas 5: Scéalaíocht – Comórtas Cáilithe
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €150
Mairead Mhic Con Iomaire, Cuileán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Comórtas 8: Sceitse
An Chéad Duais: Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh, Boinn airgid & €500
Páid Ó Neachtain, Aisling Ní Neachtain & Bróna Ní Uallacháin, Cré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn chré-umha & €300
An Chéad Chorróg Eile, Cois Fharraige, Conamara, Co. na Gaillimhe
Comórtas 9: Lúibíní
An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
Fearghas Mac Lochlainn & Éamon Ó Donnchadha, Radharc na Rún, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Comórtas 12: Amhrán Nuachumtha
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €350
Tomás Mac Con Iomaire, Cuileán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Comórtas 16: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’fhir (os cionn 35)
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara, Bonn airgid & €300
Páid Ó Neachtain, Cré Dhubh An Spidéal Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe
Comórtas 17: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (faoi 35)
An Chéad Duais: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, Bonn airgid & €300
Áighne Ní Chadhain, Leitirmucú Casla Co na Gaillmhe, Co. na Gaillimhe
Comórtas 10: Amhránaíocht Aonair nach Sean-Nós Í
An Chéad Duais: Bonn cré-umha & €250
Éabha Breathnach, Sruthán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Comórtas 3: Damhsa Aonair ar an Sean-Nós
An Chéad Duais: Corn TG4, Bonn airgid & €1,000
Becky Ní Éallaithe, Na hÁille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe
Comórtas 19: Sean-Nós na mBan
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €300
Sorcha Ní Mhonacháin, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
Comórtas 20: Sean-Nós na bhFear
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chiaráin Uí Chon Ceanainn, bonn airgid & €500
Stiofán Ó Cualáin, Baile na Cille, Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe
Comórtas 21: Corn Uí Riada
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, Bonn óir & €1,500
Mícheál Ó Confhaola, Muiceanach Idir Dhá Sháile, Casla, Co. na Gaillimhe, First Place Corn Uí Riada
An Dara Duais: Bonn airgid & €750
Rónán Ó Conghaile, Leitir Móir na Coille, Camus, Co. na Gaillimh, Second Place Corn Uí Riada
