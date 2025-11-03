  • Services

36 Galway winners at 2025 Oireachtas na Samhna

This article first appeared on Galway Bay FM

It was a big weekend for Galway performers at the 2025 Oireachtas na Samhna in Belfast.

Thousands attended the festival between Wednesday and Sunday, to celebrate the Irish language through the arts.

There were 36 Galway winners in the Oireachtas na Samhna Performing Art Competitions, showcasing the best of sean-nós performances in a wide range of categories.

The full list of winners is as follows:

 

CHILDREN

Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas A) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid

Cuán Ógie Ó Flatharta, An Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha

Ruadhán Cuíveach Ó Broin, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas B) (Daoine Óga) 

An Dara Duais: Bonn Cré-umha

Fiach Ó Conghaile, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas C) (Daoine Óga) 

An Dara Duais: Bonn Cré-umha

Páidí Ó Tuathail, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas D) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid

Emerson Ó Fátharta, Inis Meáin, Oileáin Árann,, Co. na Gaillimhe

Duais Speisialta: Bronnfar Corn Cuimhneacháin Sheáin Mac Niallais ar an iomaitheoir is fearr thar an iomlán sna comórtais aithriseoireachta

Emerson Ó Fátharta, Inis Meáin, Oileáin Árann,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 3: Aithriseoireacht (Comórtas E) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid

Lúcás Ó Curraoin, Leitir Péic, An Spidéal,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 5: Scéalaíocht (Comórtas B) (Daoine Óga) 

An Dara Duais: Bonn Cré-umha

Saoirse Ní Neachtain, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Comórtas 5: Scéalaíocht (Comórtas C) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid

Chloe Ní Chonghaile, Inis Meáin, Oileáin Árann,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 6: Agallamh Beirte (Comórtas A) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Boinn Airgid

Eimear Ní Cheallaigh & Alana Ní Iarnáin, F/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Cill Rónáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn Chré-umha

Ciara Ní Mháille & Síofra Judín Ní Fhlatharta, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 6: Agallamh Beirte (Comórtas B) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Boinn Airgid

Holly Ní Dhonnacha & Ada Ní Thuairisg, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn Chré-umha

Saorlaith Ní Dhubhghaill & Seoidín Ní Chualáin, Troscaigh Thoir, Bearna,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 6: Agallamh Beirte (Comórtas C) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Boinn Airgid

Pádraig Ó Coisdealbha & Ultán Mac Conaill, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

Comórtas 6: Agallamh Beirte (Comórtas D) (Daoine Óga) 

An Dara Duais: Boinn Chré-umha

Róisín Nic Craith & Gearóid Ó Maoilchiaráin, Aird Mhóir, Cill Chiaráin,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 7: Lúibíní (Comórtas B) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Boinn Airgid

Holly Ní Dhonnacha & Ada Ní Thuairisg, F/ch Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn Chré-umha

Éile Rós Ní Cheallaigh & Fiadh Anna Ní Cheallaigh, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

Comórtas 7: Lúibíní (Comórtas C) (Daoine Óga) 

An Dara Duais: Boinn Chré-umha

Cuán Canny & Mártan Ó Cualáin, Na hAille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas B) (Daoine Óga)

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Orlaith Bairéad, Leitir Caladh, Leitir Móir,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas C) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Fiadh Anna Ní Cheallaigh, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

Comórtas 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas H) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Pádraig Mac Donncha, F/ch Tuismitheoiri na Gaeltachta, Doire Fhatharta Mór, An Cheathrú Rua,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas I) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Liam Ó Ceallaigh, An Bóthar Buí, An Cheathrú Rua,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 9: An Fheadóg Stáin (Comórtas D) (Daoine Óga) 

An Dara Duais: Bonn cré-umha
Ceara Nic Dhiarmada Nic Oireachtaigh, An Pháirc Bhán, Gleann na Madadh, Co. na Gaillimhe

Comórtas 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas A) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn agus Bonn Airgid
Mártan Ó Ceallaigh, Tír an Fhia, Leitir Móir,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas D) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais agus Bonn Airgid
Niamh Ní Mhaoilchiaráin, Loch Con Aortha, Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe

Comórtas 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas H) (Daoine Óga) 

An Chéad Duais: Corn an Oireachtais & Bonn Airgid
Bláithín Ní Mhainín, Cill Bhriocáin, Ros Muc, Co. na Gaillimhe

 

ADULTS 

Comórtas 5: Scéalaíocht – Comórtas Cáilithe 

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €150
Mairead Mhic Con Iomaire, Cuileán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Comórtas 8: Sceitse 

An Chéad Duais: Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh, Boinn airgid & €500
Páid Ó Neachtain, Aisling Ní Neachtain & Bróna Ní Uallacháin, Cré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha & €300
An Chéad Chorróg Eile, Cois Fharraige, Conamara, Co. na Gaillimhe

Comórtas 9: Lúibíní 

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
Fearghas Mac Lochlainn & Éamon Ó Donnchadha, Radharc na Rún, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Comórtas 12: Amhrán Nuachumtha 

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €350
Tomás Mac Con Iomaire, Cuileán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Comórtas 16: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’fhir (os cionn 35) 

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara, Bonn airgid & €300
Páid Ó Neachtain, Cré Dhubh An Spidéal Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

Comórtas 17: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (faoi 35) 

An Chéad Duais: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, Bonn airgid & €300
Áighne Ní Chadhain, Leitirmucú Casla Co na Gaillmhe, Co. na Gaillimhe

Comórtas 10: Amhránaíocht Aonair nach Sean-Nós Í 

An Chéad Duais: Bonn cré-umha & €250

Éabha Breathnach, Sruthán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

 

Comórtas 3: Damhsa Aonair ar an Sean-Nós 

An Chéad Duais: Corn TG4, Bonn airgid & €1,000
Becky Ní Éallaithe, Na hÁille, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe

Comórtas 19: Sean-Nós na mBan

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €300
Sorcha Ní Mhonacháin, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Comórtas 20: Sean-Nós na bhFear 

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chiaráin Uí Chon Ceanainn, bonn airgid & €500
Stiofán Ó Cualáin, Baile na Cille, Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe

Comórtas 21: Corn Uí Riada

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, Bonn óir & €1,500

Mícheál Ó Confhaola, Muiceanach Idir Dhá Sháile, Casla, Co. na Gaillimhe, First Place Corn Uí Riada

An Dara Duais: Bonn airgid & €750

Rónán Ó Conghaile, Leitir Móir na Coille, Camus, Co. na Gaillimh, Second Place Corn Uí Riada

 

Photos

